Над Орлом подняли дубликат Знамени Победы: видео

5.8.2022 | 12:14 Видео, История, Новости, Общество

Знамя Победы водружено над домом № 5 по площади Мира.

Над Орлом, как и 79 лет назад, взвилось Знамя Победы. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба городской администрации.

Дубликат знамени, как и полагается, был водружен над домом № 5 по площади Мира (ранее — дом № 11 по улице Московская). Именно здесь 5 августа 1943 года в 02:30 разведчики Василий Иванович Образцов и Иван Дмитриевич Санько подняли Красное знамя над освобожденным Орлом.

ИА «Орелград», видео «Администрация города Орла»

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Орелград. 2022 год

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