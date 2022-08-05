Над Орлом подняли дубликат Знамени Победы: видео

Знамя Победы водружено над домом № 5 по площади Мира.

Над Орлом, как и 79 лет назад, взвилось Знамя Победы. Соответствующую видеозапись опубликовала пресс-служба городской администрации.

Дубликат знамени, как и полагается, был водружен над домом № 5 по площади Мира (ранее — дом № 11 по улице Московская). Именно здесь 5 августа 1943 года в 02:30 разведчики Василий Иванович Образцов и Иван Дмитриевич Санько подняли Красное знамя над освобожденным Орлом.

ИА «Орелград», видео «Администрация города Орла»