В Орловской области сгорел бревенчатый дом

5.8.2022 | 11:29 Новости, Происшествия

Пожарные успели вынести два газовых баллона до того, как они взорвались.

Вчера вечером во Мценском районе сгорел бревенчатый дом. При этом, жертв удалось избежать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 22.47 стало известно о том, что в поселке Свобода один из домов горит изнутри открытым пламенем. Ситуация усложнялась тем, что в оставшейся части дома находились два газовых баллона, и пламя в любой момент могло дойти до них.

В итоге, спасатели успели эвакуировать баллоны, но дом спасти не удалось. Жилище выгорело на площади 20 квадратных метров, а крыша обвалилась. Причину пожара устанавливают специалисты.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования