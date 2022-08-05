В Орловской области сгорел бревенчатый дом

Пожарные успели вынести два газовых баллона до того, как они взорвались.

Вчера вечером во Мценском районе сгорел бревенчатый дом. При этом, жертв удалось избежать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 22.47 стало известно о том, что в поселке Свобода один из домов горит изнутри открытым пламенем. Ситуация усложнялась тем, что в оставшейся части дома находились два газовых баллона, и пламя в любой момент могло дойти до них.

В итоге, спасатели успели эвакуировать баллоны, но дом спасти не удалось. Жилище выгорело на площади 20 квадратных метров, а крыша обвалилась. Причину пожара устанавливают специалисты.

ИА «Орелград»