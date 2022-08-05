В Орловской области снова растет заболеваемость COVID-19

5.8.2022 | 12:34 Медицина, Новости

73 заражения за сутки.

В Орловской области снова увеличивается число людей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют статистические данные оперштаба.

За прошедшие сутки сутки в регионе было выявлено 73 новых случая заражения, а один пациент скончался. Это показатели на уровне периода пандемии, когда были запрещены массовые мероприятия, а все горожане должны были носить медицинские маски.

С подозрением на заражение ковидом были госпитализированы 20 орловцев. Это также высокий показатель, тем более — за месяц до начала традиционного всплеска заболеваемости.

ИА «Орелград»

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