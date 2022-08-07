Орловца лишили прав из-за номера автомобиля

Восстановить права водитель не сумел даже через суд апелляционной инстанции.



Новодеревеньковский районный суд оставил в силе постановление мирового судьи, наказавшего местного жителя за управление транспортным средством с заведомо подложными регистрационными знаками. Как уточнили в пресс-службе районного суда, в марте 2022 года водитель был уличен в правонарушении сотрудником ГИБДД. Инспектор остановил автомобиль для проверки. Она показала, что государственный регистрационный номер на транспортном средстве настоящим не является.

В связи с этим на водителя был составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ. Данный протокол впоследствии рассмотрел мировой суд, который полностью согласился с доводами сотрудника ГИБДД. В результате водителю было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев. Однако он с таким решением не согласился и подал жалобу в Новодеревеньковский районный суд.

Мужчина просил вернуть дело на новое рассмотрение, указав, что «мировым судьей была осуществлена ненадлежащая подготовка для рассмотрения дела, не установлен факт управления им автомобилем, также судом указано неверное место совершения административного правонарушения». Жалоба была рассмотрена в апелляционной инстанции. Последняя установила, что мировой суд правомерно признал данного гражданина виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения.

«Исследовались все доказательства по делу, которым была дана надлежащая оценка, — заверили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда. — Административное наказание назначено с учетом смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств».

Словом, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены постановления мирового судьи, поэтому жалоба была оставлена без удовлетворения. Точку в этом споре ставить еще рано. Решение суда уже вступило в законную силу, но оно все еще может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

ИА «Орелград»