В Орле открыли доступ к базе данных партизан и подпольщиков

Сведения раскрыты в связи с празднованием 79-й годовщины освобождения Орла.



К 79-й годовщине освобождения Орловской области от немецко-фашистских оккупантов на сайте Государственного архива региона открыли доступ к базе данных «Партизаны и подпольщики Орловщины». Как уточнили в самом архиве, она включает в себя данные из документов Орловского облисполкома за 1965-1968 годы. В них содержатся сведения о награждении партизан и подпольщиков, а также мирных граждан, оказывавших помощь партизанам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В архиве подчеркнули, что работа по заполнению указанной базы данных будет продолжена. Для удобства пользователей на сайте госархива предусмотрен как алфавитный указатель, так и поиск по конкретной фамилии. Например, кликнув по букве «А», можно найти сведения о Емельяне Андриянове, 1899 года рождения. Из краткой справки следует, что он был командиром отделения Болховского партизанского отряда, а до войны и до вступления в партизанский отряд работал бригадиром в колхозе и проживал в деревне Хутор Болховского района.

Это не первая подобная акция Государственного архива Орловской области в текущем году. Так, ранее учреждение открыло виртуальную выставку, приуроченную ко Дню памяти и скорби 22 июня. Кстати, она по-прежнему работает на сайте архива и представляет собой историко-документальную выставку «Архивные документы первых дней войны». Главное внимание уделено сохранившимся документам от 22 июня 1941 года и материалам номера газеты «Орловская правда» от 23 июня 1941 года о событиях первого дня войны.

«В экспозицию включены протоколы, доклады, телеграммы о проведении мобилизации и распространении мобилизационных приказов по населенным пунктам, организации работы учреждений, о развертывании эвакогоспиталей», — отмечают в архиве. К примеру, посетители могут своими глазами увидеть протокол от 22 июня 1941 года №25, оформленный в 20 часов вечера на заседании Орловского облисполкома. Тогда было принято решение о проведении мобилизации с 23 июня на основании поступившей телеграммы с объявлением Президиума Верховного Совета СССР.

На выставке размещена и телеграмма заместителя председателя облисполкома Завьялова председателям райисполкомов и горсоветов об установлении круглосуточного дежурства в районных и городских исполкомах, поселковых и сельских советах. Там же можно увидеть распорядительное письмо Троснянского райвоенкомата председателям сельсоветов о проведении мобилизации и распространении мобилизационных приказов по населенным пунктам и телеграмму Роснаркомздрава Третьякова в Орловский облисполком и Орловский облздравотдел о развертывании «формирований» (эвакогоспиталей).

ИА «Орелград»