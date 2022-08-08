Бельгия взяла на пробу орловский лен

Страны Евросоюза продолжают совершать закупки в России.



Орловская область отправила в Бельгию первую пробную партию льна. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, под контролем сотрудников которого одно из орловских предприятий отправило партию массой 22 тонны. Речь идет о пробной партию льна масличного (золотого), который Бельгия впервые закупает на Орловщине. Возможно, это королевство вдохновил пример другого члена Евросоюза – в этом году Орловская область отправила на экспорт в Латвию 3,6 тысячи тонн масличного льна.

«По результатам предотгрузочного контроля установлено соответствие продукции требованиям страны-импортера, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Фитосанитарное состояние, а также качество и безопасность экспортируемой продукции подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции, протоколами испытаний подведомственного Россельхознадзору ФГБУ ЦНМВЛ».

Заметную активность на местном аграрном рынке проявляет и Польша. Только в июле, по данным Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в эту страну было экспортировано 152 тонны курской горчицы продовольственной. Кстати, такую же горчицу закупает Украина. Качество и безопасность экспортируемой продукции в данном случае также были подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии.

ИА «Орелград»