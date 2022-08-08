КВНщики из Орла выиграли «Золотой КиВиН»

8.8.2022 | 14:47 Новости, Общество

Орловцы выиграли фестиваль КВН.

Команда КВН «Ровеньки» из Орловского Государственного Университета им. И. С. Тургенева победили на фестивале «Голосящий КиВиН-2022».

Фестиваль проходил в Светлогорске Калининградской области, и наша команда впервые одержала победу, получив «Большого КиВиНа в золотом».

Ведущим игры был шоумен Дмитрий Хрусталев, а в жюри вошли телеведущая Алла Михеева, певица Люся Чеботина, телеведущий Валдис Пельш, бывший игрок Дмитрий Колчин, а также дирижер Сергей Жилин.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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