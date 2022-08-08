В Орле ко Дню города провели акцию «Я — орловчанин, я знаю, я помню»

В Орле ко Дню города, который отмечают в День освобождения от фашистских захватчиков, провели акцию «Я — орловчанин, я знаю, я помню».

Проект направлен на молодежь. Специально к памятной дате для орловских школьников и студентов отпечатали брошюры, где отражена хроника сопротивления города с 22 июня 1941 года вплоть до 5 августа 1943-го.

Главная цель акции — рассказать юным орловчанам о том, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне. Тысячи исторических брошюр, которые раздали орловским школьникам, станут еще одним камнем фундамента исторической памяти у орловской молодежи.

— Мы поддержали акцию, потому что считаем, что нужно поддерживать акции, которые исходят от молодежи, потому что молодежь самая восприимчивая к изменениям, и именно молодежь должна быть инициатором подобных патриотических проектов, — рассказали организаторы акции.

Патриотические акции в Орле продолжатся. Их будут проводить как для молодежи, так и для взрослых людей.