Восемь человек были спасены при пожаре в орловской девятиэтажке

В трехкомнатной квартире сгорели стена, натяжной потолок и оконный блок.

В субботу вечером пожарные спасли восемь человек при пожаре в квартире на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.16 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на девятом этаже жилого дома. Прибыв на место, спасатели увидели густой черный дым, шедший из окна квартиры.

Из горящего жилища был спасен один человек, также были эвакуированы семь жильцов соседних квартир. В результате пожара огнем были повреждены стена, натяжной потолок и оконный блок. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»