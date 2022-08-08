Восемь человек были спасены при пожаре в орловской девятиэтажке

8.8.2022 | 10:50 Новости, Происшествия

В трехкомнатной квартире сгорели стена, натяжной потолок и оконный блок.

В субботу вечером пожарные спасли восемь человек при пожаре в квартире на Московском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 17.16 поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире на девятом этаже жилого дома. Прибыв на место, спасатели увидели густой черный дым, шедший из окна квартиры.

Из горящего жилища был спасен один человек, также были эвакуированы семь жильцов соседних квартир. В результате пожара огнем были повреждены стена, натяжной потолок и оконный блок. Причину возгорания устанавливают эксперты.

ИА «Орелград» 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования