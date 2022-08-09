Гуманитарный груз из Орловской области прибыл на Донбасс

Орловская область помогла раненым бойцам и жителям освобожденных территорий.

Очередной гуманитарный груз доставлен на Донбасс из Орла. Раненые бойцы и жители освобожденных территорий получили продукты, средства гигиены и другие вещи первой необходимости. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Формированием груза руководил спикер регионального парламента Леонид Музалевский, а сопровождал машину его первый зам Михаил Вдовин.

«Партия «Единая Россия» собрала 60% от всего объёма оказанной гуманитарной помощи Донбассу и освобожденным территориям. Доставила более 12 тысяч тонн груза, открыла 37 гуманитарных центров, помощь в которых получили уже более 400 тысяч человек. Большая работа проводится с теми, кто был вынужден покинуть свои дома и сейчас находится в пунктах временного размещения на территории Орловской области. Помощь для беженцев собирает региональный волонтерский центр. Россияне, как это всегда было в многовековой истории нашей великой страны, помогают тем, кто в этом нуждается. Так будет и впредь», — рассказал Музалевский.

Кроме гуманитарного груза на Донбасс отправилась партия художественной и учебной литературы. Она предназначена для детей. Книги будут хранится в библиотеках Луганска и Донецка.

ИА «Орелград»