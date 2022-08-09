Суд отправил под домашний арест заведующего смертельной «Орбитой»

9.8.2022 | 18:28 Важное, Новости, Происшествия

Меру пресечения избрал суд по ходатайству следствия, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Заведующий аттракционом Горпарка Орла подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. 6 августа из кресла аттракциона выпала 17-летняя девушка. Через непродолжительное время она скончалась в больнице от полученных травм.

«Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий и судебных экспертиз», — указано в сообщении орловского СКР.

Напомним, ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного Комитета России.

ИА «Орелград»

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