Суд отправил под домашний арест заведующего смертельной «Орбитой»

Меру пресечения избрал суд по ходатайству следствия, сообщает СУ СК России по Орловской области.

Заведующий аттракционом Горпарка Орла подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей. 6 августа из кресла аттракциона выпала 17-летняя девушка. Через непродолжительное время она скончалась в больнице от полученных травм.

«Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий и судебных экспертиз», — указано в сообщении орловского СКР.

Напомним, ход расследования находится на контроле центрального аппарата Следственного Комитета России.

ИА «Орелград»