В Орле ко Дню строителя провели конкурс среди рабочих специальностей

Знания, мастерство и ловкость продемонстрировали плиточники, сантехники, электромонтажники.



Конкурс проводил строительный холдинг «ОДСК» среди представителей рабочих специальностей подразделений компании. Площадками для состязаний стали жилые комплексы в Заводском районе Орла.

20 июля в ЖК «Цитрус» команды монтажников внутренних санитарно-технических систем и оборудования сделали трубопровод из полипропиленовых труб в санузле. На работы отводилось три часа. Члены жюри оценивали правильный угол спаянных деталей, качество шва, соблюдение техники безопасности. Как отметил один из конкурсантов Сергей Колжиков, подобные мероприятия — это возможность передать опыт своим коллегами или перенять их «лайфхаки».

21 июля выступили электромонтажники. Они прокладывали кабельные линии типового этажа, а затем выполнили расключение распределительных коробок и установку декоративной крышки. Комиссия проверила целостность изоляции, соответствие раскладки схемам проекта. Такие конкурсы мотивируют на развитие, отметил один из конкурсантов Александр Агафонов.

«Качественно выполненное задание, поставленная перед нами и реализованная цель – это уже маленькая победа, которая важна для всей нашей команды».

26 июля завершили конкурсные дни звенья в области укладки тротуарной плитки. Соревнование прошло в ЖК «Аквамарин». ГК ОДСК уделяет особое внимание благоустройству близлежащих территорий. Ровные и удобные дорожки — основа безопасности передвижения жителей будущего дома. Грунт хорошо трамбуют. Плитка укладывается к плитке под контролем уровня. Пескоцементная смесь заполняет швы. И вскоре кропотливая и трудоемкая работа придает двору опрятный вид.

Помимо практических навыков все конкурсанты продемонстрировали теоретическую базу. Задания для тестирования подготовил директор ЧОУ ДПО «Учебный комбинат «Строитель» Виталий Петрище. Вопросы позволили оценить опыт работы с современными материалами, знания технологий в строительной отрасли и техники безопасности.

«Разрыв в баллах у конкурсантов составлял всего сотые доли, ведь каждый сотрудник – специалисты высокого профессионального уровня», – подчеркнула заместитель руководителя департамента управления персоналом ООО «ОДСК» Наталия Иванова.

Победителей наградили в здании структурного подразделения ГК «ОДСК» — «ОСУ-2». Им вручили дипломы, благодарственные письма, ценные призы и денежные премии. Специалист отдела мотивации ООО «ОДСК» Лидия Федорова отметила, что такие конкурсы профессионального мастерства позволяют компании не только мотивировать сотрудников на улучшение показателей, но и совершенствовать сами технологии, которые они применяют.

Первое место в номинации «Лучшее звено электромонтажников по силовым сетям и оборудованию» заняли Максим Миронов и Алексей Анпилогов. Второе досталось Сергею Слесаренко и Сергею Блинову. Бронзу разделили Игорь Барков, Юрий Сурков, Николай Колганов и Александр Агафонов.

Монтажники Алексей Ерохин и Евгений Сальников взяли золото как «Лучшее звено по монтажу внутренних санитарно-технических систем и оборудования». Юрий Баландин и Игорь Петров с небольшим отрывом оказались на втором месте, третье досталось Сергею Колжикову и Владимиру Герасину.

Звание «Лучшее звено в области укладки тротуарной плитки» получили Василий Соболев, Геннадий Трошкин и Алим Нуров. Серебро члены жюри присудили Алексею Бугорскому, Сергею Венедиктову и Николаю Лелякову. Бронзовыми призерами стали Виктор Ляхов, Сергей Грачев и Сергей Юсин.

ИА «Орелград»