В орловском СИЗО обнаружили троих экстремистов

СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело.

Фигурантами стали трое лиц, содержащихся в следственном изоляторе Орловской области. По данным УФСБ региона, граждане являлись активными членами ячейки международного общественного движения «Арестантское уголовное единство», признанного экстремистским и запрещенного в России. Они демонстрировали свою принадлежность, высказывали поддержку «АУЕ», отрицали главенствующую роль права, заявляли о престижности асоциального поведения и агрессии в отношении сотрудников правопорядка.

Вероятно, что к преступлению могут быть причастны иные, пока не установленные, лица, уточняет пресс-служба орловского СКР.

ИА «Орелград»