Алексей Брызгалов покинул должность руководителя департамента внутренней политики Орловской области

10.8.2022 | 16:59 Новости, Политика

Очередная отставка в команде Клычкова.

Алексей Брызгалов больше не будет руководить областным департаментом внутренней политики. По сообщениям орловских СМИ, чиновник ушел в отставку.

Брызгалов, ранее работавший в Китае, был назначен на свою должность в марте этого года.

Ранее стало известно об отставке Николая Шина, который ранее возглавлял Корпорацию развития Орловской области. Также ходят слухи о желании подать в отставку Станислава Шувалова, возглавляющего региональный департамент здравоохранения.

ИА «Орелград»

 

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