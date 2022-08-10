Алексей Брызгалов покинул должность руководителя департамента внутренней политики Орловской области

Очередная отставка в команде Клычкова.

Алексей Брызгалов больше не будет руководить областным департаментом внутренней политики. По сообщениям орловских СМИ, чиновник ушел в отставку.

Брызгалов, ранее работавший в Китае, был назначен на свою должность в марте этого года.

Ранее стало известно об отставке Николая Шина, который ранее возглавлял Корпорацию развития Орловской области. Также ходят слухи о желании подать в отставку Станислава Шувалова, возглавляющего региональный департамент здравоохранения.

ИА «Орелград»