Николай Шин покинул должность директора Корпорации развития Орловской области

10.8.2022 | 16:45 Новости, Новости компаний

Сегодня, 10 августа,  пост генерального директора  Корпорации развития Орловской области (КРОО)  покидает Николай Шин. Совет директоров КРОО удовлетворил его просьбу об увольнении по собственному желанию и на своем сегодняшнем заседании принял  соответствующее решение.

Также сегодня совет директоров назначил нового руководителя КРОО — Ларису Чернову, которая до настоящего времени занимала должность заместителя генерального директора КРОО.

Лариса Ивановна Чернова родилась в 1973 году во Мценске.

В 1995 окончила учетно-экономический факультет Орловского коммерческого института  (сейчас Орловский государственный университет экономики и торговли) по специальности «Бухгалтер-аудитор».

В течение 20 лет работала на различных позициях в Сбербанке.

С 2015 по 2022 год занимала должность заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам, курировала вопросы инвестиционного развития, принимала активное участие в становлении территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

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