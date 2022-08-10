Николай Шин покинул должность директора Корпорации развития Орловской области

Сегодня, 10 августа, пост генерального директора Корпорации развития Орловской области (КРОО) покидает Николай Шин. Совет директоров КРОО удовлетворил его просьбу об увольнении по собственному желанию и на своем сегодняшнем заседании принял соответствующее решение.

Также сегодня совет директоров назначил нового руководителя КРОО — Ларису Чернову, которая до настоящего времени занимала должность заместителя генерального директора КРОО.

Лариса Ивановна Чернова родилась в 1973 году во Мценске.

В 1995 окончила учетно-экономический факультет Орловского коммерческого института (сейчас Орловский государственный университет экономики и торговли) по специальности «Бухгалтер-аудитор».

В течение 20 лет работала на различных позициях в Сбербанке.

С 2015 по 2022 год занимала должность заместителя главы администрации города Мценска по экономике и финансам, курировала вопросы инвестиционного развития, принимала активное участие в становлении территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).