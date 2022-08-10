Прокуратура заинтересовалась отсутствием газа в жилом доме

Газ отключили на улице Сурена Шаумяна.

Областная прокуратура объявила проверку по факту отключения газа в жилом доме на улице Сурена Шаумяна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

7 августа дом был отключен от газоснабжения из-за попадания воды в газовые сети. Позже выяснилось, что у управляющей компании нет договора с газовиками. В настоящее время из-за бумажной волокиты жители лишены удобств.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организаций, проверено исполнение законодательства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг», — сообщила прокуратура.

ИА «Орелград»