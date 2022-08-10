В Орле бойцам СВО и их детям окажут дополнительные меры соцподдержки

10.8.2022 | 12:22 Важное, Новости, Экономика

Социальную поддержку обеспечат за счет средств областного бюджета.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, направленных областным военным комиссариатом для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Речь идет о помощи гражданам, проживающим на территории Орловской области.

Губернатор распорядился осуществить за счет средств областного бюджета предоставление единовременной денежной выплаты бойцам 3-го армейского корпуса. Размер таких выплат составит 100 тысяч рублей. Получить деньги орловские воины должны в этом году. Кроме того, детям граждан, на которых распространяется действие губернаторского указа, предоставляется преимущественное право зачисления в государственные образовательные организации Орловской области регионального подчинения, реализующие образовательные программы общего образования и дополнительного образования.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Орловской области губернатор рекомендовал предоставить аналогичную льготу на своем уровне. Иными словами, они должны предоставить детям солдат указанного корпуса преимущественное право зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации, школы и учреждения дополнительного образования. В ближайшие дни будет подготовлен порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки и выделено необходимое финансирование. Действие губернаторского указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. Контроль за его исполнением возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования