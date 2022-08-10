В Орле бойцам СВО и их детям окажут дополнительные меры соцподдержки

Социальную поддержку обеспечат за счет средств областного бюджета.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал указ о дополнительных мерах социальной поддержки граждан Российской Федерации, направленных областным военным комиссариатом для прохождения военной службы по контракту в 3-й армейский корпус для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. Речь идет о помощи гражданам, проживающим на территории Орловской области.

Губернатор распорядился осуществить за счет средств областного бюджета предоставление единовременной денежной выплаты бойцам 3-го армейского корпуса. Размер таких выплат составит 100 тысяч рублей. Получить деньги орловские воины должны в этом году. Кроме того, детям граждан, на которых распространяется действие губернаторского указа, предоставляется преимущественное право зачисления в государственные образовательные организации Орловской области регионального подчинения, реализующие образовательные программы общего образования и дополнительного образования.

Органам местного самоуправления муниципальных образований Орловской области губернатор рекомендовал предоставить аналогичную льготу на своем уровне. Иными словами, они должны предоставить детям солдат указанного корпуса преимущественное право зачисления в муниципальные дошкольные образовательные организации, школы и учреждения дополнительного образования. В ближайшие дни будет подготовлен порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки и выделено необходимое финансирование. Действие губернаторского указа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. Контроль за его исполнением возложен на первого заместителя губернатора в правительстве Орловской области.

ИА «Орелград»