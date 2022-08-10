Жители Орловской области «бегут» в Москву

Статистики изучили миграционные потоки в регионе.



Как мы уже сообщали, Орелстат обнародовал оперативные данные о демографической ситуации в Орловской области по итогам января-мая 2022 года. В отчете, помимо прочего, приведены сведения о миграции населения. Многие годы Орловской области удавалось частично компенсировать естественную убыль населения притоком мигрантов. Однако тенденция постепенно меняется. В этом году в регионе зафиксировано отрицательное сальдо, то есть количество граждан, покинувших Орловскую область и переехавших на постоянное место жительства в другие регионы РФ и страны, оказалось больше числа тех, кто прибыл на Орловщину для проживания.

Текущее отрицательное сальдо составляет 1003 человека, причем в пределах России оно составляет 694 человека, а в рамках международной миграции – 309 человек. Подсчитано, что всего за период с января по май 2022 года Орловскую область «навсегда» покинули 5448 человек, а приехало в регион 4445 человек. Причем в числе последних учитываются и беженцы из ДНР, ЛНР и Украины. В январе-мае 2021 года в регионе также было зафиксировано отрицательное сальдо, но тогда оно было меньшим – минус 713 человек.

Что касается потоков миграции, то они легко объяснимы. Наибольшее количество жителей Орловской области в этом году, речь о внутренней миграции, перебралось в Московскую область – 787 человек. В Москву дополнительно к ним переехало еще 345 человек. На третьем месте в этом списке оказалась Курская область, куда решили переехать 128 орловцев. В пятерку наиболее популярных для переезда направлений также вошли Санкт-Петербург (88 переехавших) и Воронежская область (73). Интересно, что в числе лидеров по обратному направлению миграционных потоков тоже оказался столичный регион. Так, в этом году на постоянное место жительства в Орловскую область из Подмосковья перебралось 386 человек, из Москвы – 309 человек. Далее следуют Курская область (99 человек), Тульская область (74) и Брянская область (60 человек).

ИА «Орелград»