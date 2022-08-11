Орел принес победу в конкурсе детских рисунков ко Дню строителя

11.8.2022 | 15:31 Культура, Новости

В администрации Орловской области 10 августа подарок от Орловского регионального объединения строителей получила победительница конкурса детского рисунка.

Работы ребят от 2 до 10 лет принимали с 29 июля. Дети рассказывали с помощью красок и карандашей о своих родителях — строителях. Фантазировали о том, что когда-то построят сами. Самой яркой работой стала картина Виктории Багрянцевой, дочери Ольги Николаевны, ведущего инженера ПТО ОП №1 Производство №3 ООО «Орелстройиндустрия» ПАО «Орелстрой». К возведению храма, возвышающегося над городом, девочка привлекла орла.

Однако главными героями праздника стали, конечно, заслуженные работники строительной отрасли Орловской области. Им вручили награды Минстроя и Национального объединения строителей, почетные грамоты и благодарности губернатора и облсовета. Глава региона Андрей Клычков поблагодарил за профессионализм и высокий уровень  ответственности в тяжелом и ответственном труде.

ИА «Орелград»

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