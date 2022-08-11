Орловчанку наказали за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Жительница Дмитровска совершила неправомерные публичные действия.



Как сообщает пресс-служба Дмитровского районного суда Орловской области, местная жительница признана виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Ее признали виновной в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Данный факт был выявлен и запротоколирован сотрудниками полиции города Орла. Дело в том, что жительница Дмитровска добралась до областного центра, где на площади Карла Маркса устроила одиночный пикет.

Для этого она использовала заранее подготовленное средство наглядной агитации – это был плакат с определенным текстом. Суд посчитал, что публичное мероприятие в виде одиночного пикетирования было проведено «в целях доведения до неопределенного круга лиц своего мнения о том, что действия Вооруженных сил Российской Федерации являются войной». А сами действия орловчанки были направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил для защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.

Добавим, что незаконный пикет был проведен в конце июня 2022 года. Суд назначил правонарушительнице наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. Постановление в законную силу еще не вступило.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель заключается, по определению президента Владимира Путина, в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

ИА «Орелград»