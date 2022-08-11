Прокуратуру попросили заняться школьными маршрутами под Орлом

Две трети обследованных дорог вызвали нарекания со стороны ГИБДД.



В Орловском муниципальном округе полицейские и представители округа администрации провели комиссионное обследование школьных маршрутов. Как сообщается на сайте администрации округа, участники рейда особое внимание уделили вопросам обеспечения безопасности детей при посадке в автобусы и высадке из них, а также при переходе ими проезжей части. Кроме того, учитывая приближение нового учебного года, было внимательно осмотрено дорожное полотно, пот которому пролегают так называемые школьные маршруты. Далеко не все дороги выдержали такую проверку.

«Так, было проведено обследование 42 школьных маршрутов, — сообщает администрация округа. — Из них на 30 школьных маршрутах выявлены недостатки содержания улично-дорожной сети. По данному факту направлена информация в прокуратуру Орловского муниципального округа и направлена информация для рассмотрения на внеочередной комиссии по безопасности дорожного движения».

Тем временем, в Должанском районе инспекторы местного отделения ГИБДД проверили техническое состояние школьных автобусов. Проверка прошла в рамках планового контроля за обеспечением безопасности при организации перевозок детей к учебным учреждениям в новом 2022/2023 учебном году. Как сообщили в управлении ГИБДД Орловской области, автоинспекторы осмотрели школьные автобусы в присутствии представителей органов образования.

Они изучили условия хранения и техническое состояние автобусов, проверили наличие и исправность ремней безопасности пассажиров, оснащенность и работоспособность тахографов, исправность тормозной системы и внешних световых приборов. Были оценены и другие параметры, влияющие на безопасность перевозки детей. «С водителями и руководителями организаций, эксплуатирующих школьные автобусы, проведены профилактические беседы о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения и правил организованной перевозки групп детей автобусами», — резюмируют в региональном УГИБДД.

ИА «Орелград»