С орловских улиц исчезла маршрутка № 17

11.8.2022 | 11:14 Новости, Общество

Власти пытаются увеличить выручку ТТП.

Городские власти приняли решение об отмене маршрутки № 17. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам Вадима Ничипорова, первого заместителя мэра, решение было обусловлено дублированием схемы проезда троллейбуса № 2. Власти надеются увеличить выручку Трамвайно-троллейбусного предприятия, перераспределив пассажиропоток.

Маршрут № 17 был исключен из реестра с начала августа. При этом, для перевозки людей из Северного в Советский район остаются маршруты № 9, № 10, № 26 и № 27.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования