С орловских улиц исчезла маршрутка № 17

Власти пытаются увеличить выручку ТТП.

Городские власти приняли решение об отмене маршрутки № 17. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По словам Вадима Ничипорова, первого заместителя мэра, решение было обусловлено дублированием схемы проезда троллейбуса № 2. Власти надеются увеличить выручку Трамвайно-троллейбусного предприятия, перераспределив пассажиропоток.

Маршрут № 17 был исключен из реестра с начала августа. При этом, для перевозки людей из Северного в Советский район остаются маршруты № 9, № 10, № 26 и № 27.

ИА «Орелград»