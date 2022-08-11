В Ливнах осуждены участники ОПГ, обворовавшие «Орловскую Ниву»

Осужденные получили от трех до трех с половиной лет лишения свободы.

Ливенский районный суд признал виновными пятерых участников ОПГ, которых судили за хищение средств «Орловской Нивы». Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В зависимости от своего участия в противоправной деятельности фигуранты получили строки от трех до трех с половиной лет. Кроме того, один из них получил год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания.

Подсудимых обвиняли в том, что они обманным путем присвоили более 6,6 миллиона рублей, принадлежащих «Ливенскому Комбинату Хлебопродуктов» — предприятию, входящему в Агропромышленный Комплекс «Орловская Нива».

Также один из фигурантов осужден за фиктивную поставку на учет иностранца.

ИА «Орелград»