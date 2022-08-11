В Орловский городской Совет идут должники и лихачи

Телеграм-канал «Нострадамус» нашел в базе приставов долги у кандидата в депутаты Орловского городского Совета по 4-му округу, справедливоросса Алексея Усова. «Орелград» проверил всех остальных. Должники есть.

Сам Усов, судя по данным базы приставов, просрочил кредит за автомобиль: ведомство взыскивает с него заложенное имущество. Размер долга справедливоросса в переводе на деньги в базе приставов не указан. Любопытно, что исполнительный лист по решению Коломенского городского суда был выписан еще семь лет назад. Долг не погашен до сих пор.

Несостоявшийся соперник Усова на 4-м округе Любовь Толпекина, выдвигавшаяся от «Гражданской платформы», задолжала порядка полумиллиона. Существенная часть ее долга – это взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц, но есть и проблемы с кредитами. Впрочем, в выборах она участвовать не будет: Толпекиной отказали в регистрации.

Самый внушительный список долгов – у кандидата от «Новых людей» по округу №21 Дмитрия Ставцева. За последние два года он задолжал порядка четырех миллионов рублей, следует из данных базы судебных приставов. Речь идет о кредитных платежах.

Есть в базе приставов и настоящий орловский лихач: соперник Ставцева по округу Александр Кузнецов не заплатил три штрафа ГИБДД общей суммой на полторы тысячи рублей. Все нарушения представитель ЛДПР совершил весной текущего года.

Довыборы депутатов Орловского городского Совета будут идти три дня – 9, 10 и 11 сентября. Орловчане определят кандидатов на выборы по четырем округам.

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