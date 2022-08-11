В Орловской области формируют добровольческий батальон

11.8.2022 | 9:39 Новости, Общество

Добровольцы могут подписать трехмесячный контракт с зарплатой в 250 тысяч рублей.

Орловская область, наряду с другими регионами, может сформировать добровольческий батальон контрактников. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях.

По словам главы региона, соответствующую работу уже ведет военкомат. Контракты будут заключаться на три месяца, а заработная плата составит порядка 250 тысяч рублей в месяц.

«По линии Минобороны реализуется решение по формированию Орловского батальона – где будут только наши, орловские ребята, вместе, плечом к плечу, обеспечивать безопасность нашей родины», — рассказал губернатор.

ИА «Орелград»

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