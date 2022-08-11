В Орловском муниципальном округе нашли зарезанного мужчину

Подозреваемый уже задержан и дает признательные показания.

В деревне Михайловка Орловского муниципального округа обнаружено тело зарезанного 62-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», и уже задержан подозреваемый. 37-летний мужчина признался, что распивал с погибшим алкоголь и между мужчина возник конфликт:

«В ходе первоначальных следственных действий он сознался в содеянном и сообщил, что находясь в доме потерпевшего распивал с ним спиртные напитки, в ходе распития которых произошел словесный конфликт, в результате чего подозреваемый нанёс несколько ударов ножом в область шеи от чего мужчина скончался на месте, а злоумышленник покинул дом и скрылся с места происшествия», — рассказали в СК.

Подозреваемый заключен под стражу, а следствие назначило комплекс судебных экспертиз.

ИА «Орелград»