Водитель легкового автомобиля скончался в результате аварии под Орлом

11.8.2022 | 10:40 Новости, Происшествия

Пассажир автомобиля госпитализирован.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня ночью 44-летний водитель разбился насмерть около Нарышкино, его пассажир госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 02.30 водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице Гуськова в направлении трассы «Обход Нарышкино». Поворачивая налево, он врезался в фуру Volvo FH12 с полуприцепом HendricksKleve.

Мужчина скончался на месте ДТП. Кроме него в машине находился 34-летний пассажир. Он получил травмы, потребовавшие госпитализации.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования