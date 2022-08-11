Водитель легкового автомобиля скончался в результате аварии под Орлом

Пассажир автомобиля госпитализирован.

Сегодня ночью 44-летний водитель разбился насмерть около Нарышкино, его пассажир госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 02.30 водитель автомобиля «Лада Веста» ехал по улице Гуськова в направлении трассы «Обход Нарышкино». Поворачивая налево, он врезался в фуру Volvo FH12 с полуприцепом HendricksKleve.

Мужчина скончался на месте ДТП. Кроме него в машине находился 34-летний пассажир. Он получил травмы, потребовавшие госпитализации.

ИА «Орелград»