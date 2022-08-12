Контрактники из Орловского муниципального округа, участвующие в СВО, получат 200 тысяч рублей

12.8.2022 | 10:03 Важное, Новости, Общество

100 тысяч от округа приплюсуются к 100 тысячам от области.

Руководство Орловского муниципального округа приняло решение выплатить дополнительно по 100 тысяч рублей участникам Специальной военной операции на Украине. Также контрактники получат по 100 тысяч, выделенные Орловской областью.

Напомним, ранее губернатор Клычков анонсировал формирование орловского добровольческого батальона, которым уже занимается военкомат. Ожидается, что военные будут получать по 250 тысяч рублей в месяц, имея возможность подписывать трехмесячные контракты.

По сообщениям СМИ, аналогичные мероприятия проходят и в других регионах.

ИА «Орелград»

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