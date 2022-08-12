Митрополит открыл центр нужных вещей в Орле

В торжественной церемонии открытия приняли участие и прихожане.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон принял участие в открытии Свято-Троицкого центра нужных вещей «В добрые руки» в Орле. Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Новый центр создан для помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В торжественной церемонии его открытия также приняли участие духовенство Орловской епархии, консультант аппарата уполномоченного по правам человека в Орловской области Анастасия Владыка и простые горожане.

«Символическую красную ленточку перерезали клирики Орловской епархии иерей Виталий Куликов и иерей Владислав Косенко, — рассказали в Орловской митрополии. — Координатор центра «В добрые руки» Павел Богатырев познакомил митрополита Тихона и гостей с новым социальным проектом, провел экскурсию по центру и рассказал о планах».

Напомним, ранее митрополия анонсировала открытие этого центра и поведала об истории его создания. Сообщается, что центр нужных вещей «В добрые руки» — это новый формат работы вещевого склада, уже много лет существующего на территории Свято-Троицкого храма города Орла. Если раньше нуждающиеся приходили за помощью на этот склад, то теперь они будут приходить в центр. Кстати, находится он на улице Тургенева. Создавали его всем миром.

«Помещения удалось приобрести и отремонтировать благодаря жертвователям, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — В нескольких комнатах разметили одежду, обувь, детские игрушки и другие полезные вещи. Все необходимое нуждающиеся граждане смогут получить здесь безвозмездно. Сделать правильный выбор помогут православные волонтеры. Здесь же окажут духовную поддержку».

На исключительно новые вещи рассчитывать не стоит, так как в центр поступают хоть и нужные, но уже бывшие в употреблении вещи. Однако волонтеры уверяют, что все вещи тщательно сортируют и отбирают самые лучшие из них. Затем эти вещи обрабатывают озоном и проглаживают утюгом. Поэтому о безопасности своего здоровья в данном случае беспокоиться не стоит, говорят организаторы. Добавим, что уже в день открытия в центр «В добрые руки» обратились несколько семей, в том числе многодетных. Каждой из них волонтеры помогли подобрать все необходимое.

ИА «Орелград»