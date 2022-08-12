Михаил Вдовин поздравил орловских строителей с профессиональным праздником

Почетные грамоты облсовета получили работники «Орел – Реконструкция – Строй» и «Орелгосзаказчика».

Вчера, 11 августа, Михаил Вдовин, исполняющий обязанности председателя облсовета, посетил строительную компанию «Орел – Реконструкция – Строй» и КУ Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» и поздравил сотрудников с профессиональным праздником — Днем строителя.

Встреча прошла на строительной площадке, где сейчас возводится жилой дом. В ходе мероприятия Михаил Вдовин вручил строителям Почетные грамоты регионального парламента.

«Строитель – это всегда звучало гордо и, что самое главное, продолжает так звучать. Вы, без преувеличения, творцы и созидатели. Вы возводите школы, больницы, дома, создаёте новый облик нашего города. Спасибо за ваш профессионализм и за ваш труд. Поздравляю вас с Днем строителя, желаю всего самого наилучшего, здоровья и успехов в работе»,– цитирует Вдовина пресс-служба облсовета.

ИА «Орелград»