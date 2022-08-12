На Орловщине снова могут ввести масочный режим

Изменения коснутся работы медицинских учреждений.
Александр Румянцев, руководитель областного Роспотребнадзора, заявил о планах властей вернуть масочный режим в учреждениях социальной защиты. Информация была озвучена в эфире телеканала «Первый областной».
На данный момент ведомство не рассматривает вариант с повсеместным ношением масок, поэтому изменения не коснутся бизнеса и большинства социальных объектов.
В последние неделе в Орловской области снова ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно регистрируется более сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
ИА «Орелград»