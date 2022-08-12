На Орловщине снова могут ввести масочный режим

12.8.2022 | 12:02 Медицина, Новости, Общество

Изменения коснутся работы медицинских учреждений.

Александр Румянцев, руководитель областного Роспотребнадзора, заявил о планах властей вернуть масочный режим в учреждениях социальной защиты. Информация была озвучена в эфире телеканала «Первый областной».

На данный момент ведомство не рассматривает вариант с повсеместным ношением масок, поэтому изменения не коснутся бизнеса и большинства социальных объектов.

В последние неделе в Орловской области снова ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно регистрируется более сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования