На Орловщине снова могут ввести масочный режим

Изменения коснутся работы медицинских учреждений.

Александр Румянцев, руководитель областного Роспотребнадзора, заявил о планах властей вернуть масочный режим в учреждениях социальной защиты. Информация была озвучена в эфире телеканала «Первый областной».

На данный момент ведомство не рассматривает вариант с повсеместным ношением масок, поэтому изменения не коснутся бизнеса и большинства социальных объектов.

В последние неделе в Орловской области снова ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно регистрируется более сотни новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ИА «Орелград»