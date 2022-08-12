Орловца крупно оштрафовали за мнение о ситуации на Украине

Житель Орловской области высказал мнение, которое не вписалось в рамки закона.



В Орловской области очередной уже гражданин привлечен к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Детали раскрыли в пресс-службе Орловского районного суда. Именно в этот суд поступил протокол об административном правонарушении. Из него следовало, что местный житель в феврале 2022 года, спустя всего три дня после начала специальной военной операции России на Украине, разместил в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись под названием «Мое мнение!!!».

В этом ролике, как уточнили в суде, содержались высказывания с негативной оценкой спецоперации, проводимой на территории Украины. По мнению правоохранителей, это свидетельствует об умышленных действиях мужчины, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов Российской Федерации и граждан, поддержания международного мира и безопасности. Кроме того, в высказываниях орловца были усмотрены публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ.

Обвиняемый в судебном заседании не отрицал размещение видеозаписи в социальной сети «ВКонтакте». Однако полагал, что в его действиях отсутствует состав административного правонарушения, «поскольку он не преследовал цель дискредитировать использование Вооруженных сил Российской Федерации, а высказывал свое субъективное мнение о сложившихся обстоятельствах». Судом же было установлено, что действия орловца были выражены публично. А «дискредитация имела своей целью подрыв доверия граждан к использованию Вооруженных сил РФ…, искаженности и несоответствия информации о существующих событиях, которая приводит к неверному и негативному восприятию гражданами Российской Федерации использования Вооруженных сил за ее пределами».

Судья, исследовав совокупность представленных материалов, установил вину орловца в совершении указанного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа размере 30 000 рублей. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Орловский областной суд.

Напомним, чуть ранее пресс-служба Дмитровского районного суда Орловской области сообщило о местной жительнице, которую признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Она тоже совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Данный факт был выявлен и запротоколирован сотрудниками полиции города Орла, где женщина устроила одиночный пикет. Ее наказали административным штрафом в размере 15 000 рублей. Постановление в законную силу также еще не вступило.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее цель заключается, по определению президента Владимира Путина, в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

ИА «Орелград»