Орловцы в полтора раза чаще стали жаловаться на банки

12.8.2022 | 10:27 Новости, Экономика

Примерно в десять раз люди стали сталкиваться с продажей одних финансовых услуг под видом других.

В течение первого полугодия 2022 года орловцы 726 раз обращались с жалобами в Банк России, это примерно  в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Причины для жалоб довольно разнообразны. Так, 50 человек жаловались на работу с валютными счетами, что является последствиями санкций.

При этом, в сфере потребительских и ипотечных кредитов, наоборот, стало спокойнее. Это связано с падением спроса на эти услуги.

Отдельно нужно отметить мисселинг — продажу одних финансовых услуг под видом других. В первом полугодии 2021 года таких случаев было всего четыре,  а в нынешнем — уже 38.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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