Орловцы в полтора раза чаще стали жаловаться на банки

Примерно в десять раз люди стали сталкиваться с продажей одних финансовых услуг под видом других.

В течение первого полугодия 2022 года орловцы 726 раз обращались с жалобами в Банк России, это примерно в полтора раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Причины для жалоб довольно разнообразны. Так, 50 человек жаловались на работу с валютными счетами, что является последствиями санкций.

При этом, в сфере потребительских и ипотечных кредитов, наоборот, стало спокойнее. Это связано с падением спроса на эти услуги.

Отдельно нужно отметить мисселинг — продажу одних финансовых услуг под видом других. В первом полугодии 2021 года таких случаев было всего четыре, а в нынешнем — уже 38.

ИА «Орелград»