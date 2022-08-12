Орловские журналисты, задержанные по подозрению в вымогательстве, опротестовали арест

Жалобы рассмотрит областной суд.

Владимир Панфилов, автор программы «Резюме», и Артем Прохоров, администратор портала «Орлец», обжаловали решение Советского районного суда о своем аресте. Об этом сообщило издание «Орловские новости» со ссылкой на Орловский областной суд.

Жалобы были поданы на следующий день после заключения под стражу.

Напомним, журналисты были задержаны с поличным при получении денег у предпринимателя Владимира Тильмана. По версии правоохранительных органов, имело место вымогательство денег за отказ от публикации компрометирующих сведений. Сами подозреваемые отрицают вину, утверждая, что предприниматель по своей инициативе предложил продолжить сотрудничество, начатое ранее.

ИА «Орелград»