Полиция и Орловский театр кукол сняли ролики об опасности каникул

Вышло пять короткометражных роликов.
Орловская полиция совместно с кукольным театром выпустила серию короткометражных роликов под названием «Осторожно, каникулы». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.
Идея профилактического проекта принадлежит Екатерине Морозовой из Общественного совета при УМВД, а ее творческой проработкой занялся коллектив театра кукол.
«Весь цикл насчитывает пять короткометражных сюжетов. В них кукольные персонажи из любимых детских сказок наглядно демонстрируют юному зрителю правила поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Вместе с героями сюжетов ребята узнают основы Правил дорожного движения, научаться правилам поведения вблизи водоемов и в лесу, а также оставаясь дома без присмотра взрослых», — рассказали в полиции.
Ознакомиться с материалами можно на страницах УМВД и Орловского театра кукол в соцсетях.
ИА «Орелград»