Полиция и Орловский театр кукол сняли ролики об опасности каникул

12.8.2022 | 10:48 Новости, Общество

Вышло пять короткометражных роликов.

Орловская полиция совместно с кукольным театром выпустила серию короткометражных роликов под названием «Осторожно, каникулы». Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Идея профилактического проекта принадлежит Екатерине Морозовой из Общественного совета при УМВД, а ее творческой проработкой занялся коллектив театра кукол.

«Весь цикл насчитывает пять короткометражных сюжетов. В них кукольные персонажи из любимых детских сказок наглядно демонстрируют юному зрителю правила поведения в опасных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Вместе с героями сюжетов ребята узнают основы Правил дорожного движения, научаться правилам поведения вблизи водоемов и в лесу, а также оставаясь дома без присмотра взрослых», — рассказали в полиции.

Ознакомиться с материалами можно на страницах УМВД и Орловского театра кукол в соцсетях.

ИА «Орелград»

 

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