Сотрудников техникума путей сообщения обвинили в подлоге

Факт мнимого профессионального обучения выявила прокуратура Орловской области.

БПОУ ОО «Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина» выдано свидетельство об освоении программы «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» гражданину, который не проходил обучение. Заплатил за фиктивное образование федеральный бюджет. Средства в виде гранта выделялись как поддержка пострадавшим от последствий распространения коронавируса.

Свидетельство о прохождении образовательной программы признано судом недействительным, сообщает пресс-служба прокуратуры. СУ СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело о служебном подлоге.

ИА «Орелград»