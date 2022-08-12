Светлана Зоць стала новым руководителем департамента внутренней политики Орловской области

12.8.2022 | 9:44 Новости, Политика

Ранее она была первым замом Алексея Брызгалова.

Светалана Зоць стала исполняющей обязанности руководителя департамента внутренней политики Орловской области. Об этом сообщило издание «Акценты» со ссылкой на свои источники среди чиновников.

Напомним, Алексей Брызгалов, который занимал эту должность последние месяцы, покинул Орловщину. Светлана Зоць ранее была первым заместителем руководителя того же департамента.

Кроме Брызгалова Орловскую область покинул Николай Шин, возглавлявший «Корпорацию развития». Также ходят слухи о возможной отставке Станислава Шувалова, руководителя департамента здравоохранения.

ИА «Орелград»

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