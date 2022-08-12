Валентина Остроушко призвала орловцев к осторожности при посещении объектов, отремонтированных при Клычкове

12.8.2022 | 16:07 Новости, Политика

Остроушко опубликовала данные о многочисленных нарушениях «любимого подрядчика Клычкова».

Бывший зампред облсовета Валентина Остроушко усомнилась в безопасности объектов, построенных и отремонтированных в период губернаторства Андрея Клычкова. Своими размышлениями она поделилась с подписчиками своего телеграмм-канала.

По ее словам, фирмы, аффилированные с семьей бизнесмена Маркина, предоставляют подрядные услуги ненадлежащего качества, что уже приводило и может приводить в будущем к трагедиям. В частности, выполняя заказы, подрядчики используют более дешевые материалы, чем указано в ПСД.

Городские чиновники из Управления коммунального хозяйства, в свою очередь, зная о нарушениях, не выполняют надзирающие функции.

«Губернатор Клычков гулял по Болхову с Маркиным, любовался и попутно защищал любимого подрядчика от нападок жителей… Если бы у нас был настоящий губернатор, он бы защищал жителей от нерадивых подрядчиков..  Защищал жизнь и здоровье живущих в области людей. Но нам не повезло… С губернатором! Поэтому давайте беречь друг друга и быть осторожными с объектами, построенными при Клычкове…», — заявила Остроушко.

ИА «Орелград»

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