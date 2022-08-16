Молодой работник орловского салона мобильной связи попался на краже рабочих денег

20-летний сотрудник похитил 20 тысяч рублей.

Орловская полиция раскрыла дело о краже денег из салона мобильной связи. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В Заводское РОВД обратился сотрудник салона, обнаруживший недостачу денег в размере 20 тысяч. Благодаря изучению записей с камер наружного видеонаблюдения, быстро удалось установить виновного. Им оказался 20-летний работник той же организации.

Уголовное дело было возбуждено по статье «присвоение или растрата». Фигурант уже признался в содеянном был отпущен под подписку о невыезде.

ИА «Орелград»