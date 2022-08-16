Орловцы обеспокоены состоянием ограждения на Тургеневском мосту

16.8.2022 | 12:36 ЖКХ, Новости

Металлическая конструкция в любой момент может на кого-нибудь упасть. 

В социальных сетях опубликовано фото, вызывающее обеспокоенность за состояние Тургеневского моста — в перильном ограждении виднеется огромная дыра, которая кое-как прикрыта металлическим забором.

Помимо того, что «заплатка» не вызывает доверия, само состояние перил говорит о том, что они в любой момент могут рухнуть на людей.

Ранее власти объявляли о желании отремонтировать Тургеневский мост, но подрядчиков для этих работ пока не нашлось. Впрочем, учитывая опыт реконструкции Красного моста, некоторые орловцы советуют землякам не привлекать внимание к этой теме:

«Тише. А то еще этот мост ремонтировать примутся и тогда город вообще станет».

ИА «Орелград», фото «Интересный город Орел | Орловчане!»

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