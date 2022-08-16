Ранее судимый орловец попался за нарушением режима

16.8.2022 | 17:39 Закон и порядок, Новости

Мужчины регулярно не было дома по ночам.

39-летний ранее судимый житель Заводского района попался на нарушении режима, предусмотренного судом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Условия нахождения на свободе подразумевали в числе прочего нахождение по месту регистрации в ночное время. Тем не менее, мужчина систематически их нарушал, о чем стало известно полицейским. Теперь ему грозит новое наказание:

«Санкция предусматривает наказание в виде штрафа в размере до шестидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года», — рассказали в полиции.

ИА «Орелград»

 

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