Ремонт музея ИЗО в Орле снова откладывается

Подрядчика для текущего ремонта фасада здания и замены оконных блоков на объекте культурного наследия не нашлось.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки». На обновление памятника «Здание Дома политпросвещения обкома КПСС» планировали потратить около 12,3 млн рублей. Такова была начальная цена контракта.

Дом № 29 на улице Октябрьской в Орле сейчас занимает музей изобразительных искусств. Здание капитально не ремонтировалось с 1990 года. А оконные блоки стоят еще с момента постройки — 1959. Уже несколько лет подряд власти региона заявляют о ремонте музея ИЗО, но по разным причинам он не проводится.

ИА «Орелград»

В Орле музей ИЗО обследуют на надежность