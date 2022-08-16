Ремонт музея ИЗО в Орле снова откладывается

16.8.2022 | 8:56 Новости, Строительство

Подрядчика для текущего ремонта фасада здания и замены оконных блоков на объекте культурного наследия не нашлось.

По окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки».  На обновление памятника «Здание Дома политпросвещения обкома КПСС» планировали потратить около 12,3 млн рублей. Такова была начальная цена контракта.

Дом № 29 на улице Октябрьской в Орле сейчас занимает музей изобразительных искусств. Здание капитально не ремонтировалось с 1990 года. А оконные блоки стоят еще с момента постройки — 1959. Уже несколько лет подряд власти региона заявляют о ремонте музея ИЗО, но по разным причинам он не проводится.

ИА «Орелград»

В Орле музей ИЗО обследуют на надежность 

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