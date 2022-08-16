В Болхове обрушилась крыша в спортзале техникума

16.8.2022 | 11:56 Новости, Происшествия

Причины произошедшего пока не названы.

13 августа в спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса обрушилась крыша. Об этом сообщил губернатор Клычков в прямом эфире сетевых аккаунтов.

По сообщению издания «Орелтаймс»,  сначала высыпался кусочек облицовочной штукатурки, на второй день вывалился кусочек кирпича, а после упала и сама крыша.

Специалисты из разных ведомств пытаются установить причину произошедшего.

Также расследованием инцидента занимаются представители правоохранительных органов.

ИА «Орелград»

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