В Болхове обрушилась крыша в спортзале техникума

Причины произошедшего пока не названы.

13 августа в спортивном зале болховского филиала техникума агробизнеса обрушилась крыша. Об этом сообщил губернатор Клычков в прямом эфире сетевых аккаунтов.

По сообщению издания «Орелтаймс», сначала высыпался кусочек облицовочной штукатурки, на второй день вывалился кусочек кирпича, а после упала и сама крыша.

Специалисты из разных ведомств пытаются установить причину произошедшего.

Также расследованием инцидента занимаются представители правоохранительных органов.

ИА «Орелград»