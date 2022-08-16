В Орле после смертельной аварии подсветят улицу Генерала Ковалева

16.8.2022 | 9:27 ЖКХ, Новости

Контракт на выполнение работ по устройству наружного освещения получило ООО «Энергоконтроль».

Компания стала единственным участником электронного аукциона и его победителем, указано на сайте «Госзакупки».  Ценна контракта – 1,758 млн рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней после его заключения. Гарантия на электромонтажные работы, опоры, материалы и заземление – 3 года, светильники – 5 лет.

Напомним, вечером 19 июля на пересечении улицы Генерала Ковалева с Бульваром Молодежи под колеса ВАЗ-21074 попала 23-летняя девушка. Пешеход погибла на месте до приезда скорой. Среди причин трагедии называли отсутствие освещения.

ИА «Орелград»

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