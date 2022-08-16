В Орле сборы ребенка в школу обойдутся родителям в 16 000+ рублей

От 16 884 до 21 513 рублей.

Сборы одного ребенка в школу обойдутся орловским родителям в сумму от 16 884 до 21 513 рублей. К таким выводам пришли специалисты Орелстата.

При этом, собрать в школу мальчика примерно на пять тысяч рублей дороже, чем девочку. Это связано с тем, что мужской гардероб чуть скромнее (с точки зрения количества позиций, которые нужно купить).

Но цены поднимаются на все группы товаров, вне зависимости от пола ребенка. Отметим, что относительно повезло тем родителям, которым пока не нужно покупать новый рюкзак — он сейчас обойдется примерно в пять с половиной тысяч рублей.

ИА «Орелград»