Дорогу к храму в Большой Куликовке отремонтирует «Дорстрой 57»

17.8.2022 | 9:36 Новости, Строительство

Компания стала единственным участником и победителем электронного аукциона на 46,81 млн рублей. Средства на работы выделены бюджетом Орловского муниципального округа.

Фото Евгения Мартынова (сайт Орловской митрополии)

На ремонт отводится 101 день, указано на сайте «Госзакупки».  Обновят дороги по улице Школьной (д. 41-97), улице Чкалова (д.32-44) до Храма Покрова Пресвятой Богородицы.

По данным kartoteka.ru, ООО «Дорстрой 57» зарегистрировано в 2015 году. Учредитель и генеральный директор – Алексей Минаков. Выручка компании в 2021 году составила 335 млн рублей. «Дорстрой 57» регулярно участвует в госзакупках и выполняет работы в различных районах Орловской области.

ИА «Орелград»

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