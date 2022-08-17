Орловцы за полгода потратили на продукты целый бюджет области

Аналитики Орелстат обнародовали данные о торговой деятельности.



Орелстат обнародовал оперативные данные о результатах работы торговцев региона за январь-июнь 2022 года. Сообщается, что оборот розничной торговли за указанный период времени сложился в сумме 86,7 миллиарда рублей, что составляет 99,1 процента (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. Статистики подсчитали, что пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий за это время в регионе было реализовано на общую сумму 41,2 миллиарда рублей.

Иными словами, на продукты питания, напитки и сигареты приходится 47,5 процента от общего объема оборота розничной торговли в Орловской области. Отметим, что годовой бюджет региона в его действующей редакции составляет порядка 43 миллиардов рублей. То есть продуктов питания в области за полгода было реализовано на сумму, сопоставимую с годовым объемом доходов региональной казны. Соответственно, товаров непродовольственных группы было продано на общую сумму 45,5 миллиарда рублей, что превышает годовой бюджет области.

В общем торговом обороте удельная доля непродовольственных товаров составляет 52,5 процента. Также аналитики Орелстата подсчитали, что по сравнению с январем-июнем 2021 года продажа товаров продуктовой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 2,9 процента, товаров второй, непродовольственной группы, наоборот, уменьшилась на 4,2процента. Кроме того, сообщается, что оборот оптовой торговли организаций всех видов деятельности составил за отчетный период времени 118 миллиардов рублей, что в сопоставимых ценах составляет лишь 72,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года. На долю представителей малого бизнеса приходится 34,2 процента всего оптового оборота.

ИА «Орелград»