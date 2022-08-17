Ремонт орловского Колхозного моста обойдется более чем в полмиллиарда

17.8.2022 | 16:31 Новости, Строительство

Заключение экспертизы проекта станут известны 15 ноября.

Ремонт Колхозного моста будет стоить 546 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Напомним, одна из важных транспортных артерий города была перекрыта 15 мая 2021 года. Экспертиза текущего состояния объекта показала наличие коррозии, провисание балок, расслоение металла, а также — крупные продольные и вертикальные трещины.

На данный момент вся проектная документация уже направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза». Результаты экспертизы ожидаются к 15 ноября.

ИА «Орелград»

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