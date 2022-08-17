Решение о закрытии школы в Ливенском районе отменено

17.8.2022 | 13:01 Закон и порядок, Новости, Образование

Местной жительнице удалось отстоять существование Кировской школы.

В Ливенском районе после вмешательства прокуратуры отменен правовой акт о закрытии Кировской общеобразовательной школы. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее сообщал «Орелград», местные власти решили в течение ближайших двух лет ликвидировать Вязово-Дубравскую, Кировскую и Круглянскую школы. Также ряд учебных заведений должны были быть реорганизованы.

Одна из жительниц Ливенского района, категорически не согласная с подобным развитием событий, опротестовала решение чиновников. Проведенная прокуратурой проверка не только подтвердила незаконность действий ливенских властей, но и выявила еще одно важное нарушение: межмуниципальная автомобильная дорога «Ливны–Навесное–Окуневы горы» находится в неудовлетворительном состояние.

А это затрудняло подвоз детей в школу и создавало угрозу. В итоге дорожное асфальтобетонное полотно и обочина были отремонтированы.

ИА «Орелград» 

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