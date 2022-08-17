В Орле курение обернулось ночным пожаром в жилом доме

17.8.2022 | 10:45 Новости, Происшествия

Спасатели спасли одного и эвакуировали шесть человек.

Сегодня ночью курение стало причиной пожара в многоэтажном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В 02.16 спасателям сообщили об огне в однокомнатной квартире дома на улице Генерала Жадова. Увидев сильное задымление, пожарные приняли решение об эвакуации жителей. Необходимая мера коснулось шестерых местных жителей.

Что касается курившего мужчины, то он также был спасен. Судя по сгоревшим постельным принадлежностям, он курил именно в постели.

ИА «Орелград»

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